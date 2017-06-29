Донбасс сегодня: ДНР берет курс на расширение, Мариуполь на грани катастрофы

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Новороссия, 29 июня. ВСУ открыли огонь из минометов по поселку Спартак в Донецкой области. Украинская армия пытается списать нелепые смерти своих бойцов на обстрелы со стороны Луганска. Мариуполь на грани экологической катастрофы. Последние новости из Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

Грозный Захарченко

В ходе прямой линии с жителями Донбасса глава ДНР Александр Захарченко сказал много примечательного и того, что можно разнести на цитаты. Но одно высказывание журналисты обсуждают уже второй день. Захарченко уверен, что ополченцы совсем скоро установят контроль над всей территорией бывшей Донецкой области.

«Сейчас наши пропускные пункты имеют статус государственной границы. Но этот факт совсем не значит, что линия границы останется на том же месте. Территория ДНР будет увеличиваться — пока мы не дойдем до границ бывшей Донецкой области», — уверил Захарченко.

Интересно, что глава ДНР не первый раз делает громкие заявления о наступательных операциях ополченцев. В середине марта он также утверждал, что государственная граница республики пройдет в районе реки Днестр. А в декабре он называл районы, которые контролирует Киев, временно оккупированными. Осталось разобраться, когда слова перейдут к делу.

Спартак под огнем

В Минобороны ДНР объявили: силы ВСУ открыли огонь из минометов по поселку Спартак в Донецкой области. Украинские военные применили минометы калибром 120 мм. Точное число пострадавших пока неизвестно, но уже есть один погибший мирный житель. Мужчине было 57 лет. Всего украинские силовики выпустили около 20 мин.

Ранее войска Украины обстреляли свои позиции и жилые кварталы в Красногоровке. Эту провокацию ВСУ вынашивали долго, а освещением фактов обстрела занимались предварительно направленные в Красногоровку съемочные группы украинских телеканалов.

ВСУ лгут о смертях своих солдат

Как рассказал журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, ВСУ сейчас пытаются списать нелепые смерти своих бойцов на обстрелы со стороны сил республики. Ложная информация передается в украинские СМИ. Неудивительно, что лица, которые погибли из-за неосторожного обращения с оружием и пьянства, выставляются чуть ли не героями страны.

Простой пример: рядовая Надежда Морозова получила смертельное ранение, не разобравшись с работой автомата Калашникова. Однако ВСУ выдали журналистам информацию: Морозова погибла после обстрела ополченцев. Другой рядовой Сергей Красюков напился и тоже ранил себя из автомата АКС-74. Понятно, что в СМИ вышла совсем другая история.

Но если тут для представителей ЛНР просто важно, чтобы жители Украины знали правду, то остальные действия ВСУ должны быть наказаны. Так, власти республики передали представителям миссии ООН по правам человека информацию о пытках ополченцев, которыми увлекались киевские силовики. К этой информации были добавлены красочные фотографии. Солдат ЛНР захватили в плен после нападения в районе автотрассы Луганск-Лисичанск.

Мариуполь на пороге катастрофы

В Мариуполе бьют тревогу. В нескольких цехах местного металлургического комбината имени Ильича превышен допустимый объем шлаковых отходов. Потенциально это может привести к химической катастрофе в городе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ДНР, количество накопленных отходов на комбинате превышает семь миллионов тонн. Если не дай бог возникнет аварийная ситуация, глубина зоны заражения составит около пяти кв.км, а площадь — 78 кв.км. Аварию может вызвать любое нарушение технологического процесса или разрушение емкостей с химически опасным веществом,

Таким образом, цех по производству смазочных материалов, цех холодного листового проката, а также ТЭЦ №1 металлургического комбината признаны объектами повышенной опасности второго класса. В зоне химического заражения могут оказаться свыше 33 тысяч человек, проживающих в нескольких районах Мариуполя.

В то же время опечалены и медики. Они уверены: о серьезном ухудшении экологической обстановки в Мариуполе свидетельствует значительный рост количества заболеваний эндокринной системы — на 20 процентов с 2014 года. Увеличилось и число онкобольных — почти на восемь процентов с 2014 года.