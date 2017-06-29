Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях G20 в Гамбурге

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Москва, 29 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы МИД РФ Сергей Рябков могут провести встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на саммите G20 в Гамбурге.

Как отметил Рябков, на полях саммита соберутся министры и госсекретарь. В данных условиях было бы неестественно отказаться от встречи и обсуждения ряда важных вопросов.

По словам российского дипломата, подобные встречи проходят постоянно. Однако в условиях «крайне токсичной, отравленной атмосферы в российско-американских отношениях, сложившейся в Вашингтоне», обсуждать дату и возможность контактов было бы «во вред делу». Тем не менее, контакты между РФ и США продолжаются.

Ранее стало известно, что Тиллерсон сообщил Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии. В ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США выразил уверенность, что Дамаск готовит новую химатаку. Тиллерсон предупредил Лаврова о серьезных последствиях, к которым может привести подобная атака.