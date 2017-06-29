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Алеппо: Турция направила военный конвой на территорию Сирии
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    Алеппо: Турция направила военный конвой на территорию Сирии

    15:22  29 Июня 2017
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    Алеппо: Турция направила военный конвой на территорию Сирии

    Дамаск, 29 июня. Конвой вооруженных сил Турции был направлен сегодня на территорию северной Сирии на подмогу турецким силам на севере провинции Алеппо. Об отправке конвоя стало известно на фоне сообщений о курдском ультиматуме Турции.

    Как сообщает Fars News, в настоящее время в регион прибыли десятки турецких танков, которые ожидают здесь приказа двинуться на курдские силы. Предположительно, задачей турецких подкреплений является деблокирование боевиков «умеренной оппозиции», находящихся в регионе Мараназ в северной части провинции Алеппо.

    Алеппо: Турция направила военный конвой на территорию Сирии

    Ранее, напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил крайне неблагоприятной ситуацию в Сирии. Он подчеркнул, что Турция будет реагировать на нападения на боевиков сирийской «умеренной оппозиции» со стороны курдов так же, как реагировала на нападения со стороны террористов ИГ* (запрещено в РФ).

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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