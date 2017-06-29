Алеппо: Турция направила военный конвой на территорию Сирии

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Дамаск, 29 июня. Конвой вооруженных сил Турции был направлен сегодня на территорию северной Сирии на подмогу турецким силам на севере провинции Алеппо. Об отправке конвоя стало известно на фоне сообщений о курдском ультиматуме Турции.

Как сообщает Fars News, в настоящее время в регион прибыли десятки турецких танков, которые ожидают здесь приказа двинуться на курдские силы. Предположительно, задачей турецких подкреплений является деблокирование боевиков «умеренной оппозиции», находящихся в регионе Мараназ в северной части провинции Алеппо.

Ранее, напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил крайне неблагоприятной ситуацию в Сирии. Он подчеркнул, что Турция будет реагировать на нападения на боевиков сирийской «умеренной оппозиции» со стороны курдов так же, как реагировала на нападения со стороны террористов ИГ* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.