Пьяный украинец изнасиловал американца на пивном фестивале в Мюнхене

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Берлин, 29 июня. К двум годам лишения свободы условно немецкий суд приговорил выходца из Украины за соитие в нетрезвом виде с американцем на пивном фестивале Октоберфест, пишет Daily Mail.

Посетители немецкого фестиваля Октоберфест случайно запечатлели на видео инцидент. Выходец из Украины набросился на отдыхавшего на траве 32-летнего американца на холме Kotzhugel. Известно, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения и поначалу очевидцам показалось – это ограбление.

Тем не менее, осужденный признался, что в тот день выпил не менее шести литров пива, поэтому не может вспомнить произошедшего. При этом он добавил, что не является представителем сексуальных меньшинств. Жертва насилия для дачи показаний в суд не явилась.