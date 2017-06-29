Карты «Подорожник-Тройка» вновь начнут продавать в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 июня. Транспортные карты для проезда в столице и Петербурге «Подорожник-Тройка» появятся в кассах метро в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба метро Петербурга.

Отметим, что пассажиры, имеющие такие карты, смогут входить в метро лишь через 2-й и 3-й турникеты. Сообщается, что первая партия проездных документов появилась в продаже в начале этого месяца. Правда, жители Петербурга и гости города моментально их раскупили, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Стоит отметить, такие карты будут действительно необходимы во время проведения в России крупных спортивных соревнований, таких как Кубок конфедераций, а также мундиаль-2018.

Напомним, первенство мира пройдет в 11 городах России в 2018 году.