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Сотрудники МЧС при помощи котлеты спасли собаку в Подмосковье
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    Сотрудники МЧС при помощи котлеты спасли собаку в Подмосковье

    15:08  29 Июня 2017
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    Подмосковные спасатели отправились на выручку собаки, вооружившись котлетой

    Москва, 29 июня. В подмосковной Балашихе упавшую в колодец собаку вытащили спасатели. На помощь животному они выехали после сообщения, полученного диспетчером.

    Помимо необходимых инструментов, спасатели захватили с собой котлету, ведь неизвестно, сколько собака вынуждена была просидеть без еды. Приехав на место, они обнаружили несчастное животное на дне незакрытого люком канализационного колодца, глубина которого составляет приблизительно 3 метра.

    Спасатели сначала угостили собаку котлетой, а уж затем вызволили ее из плена. Об этой истории со счастливым концом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», которое уточняет, что жертва несчастного случая не пострадала при падении, а после освобождения даже «поблагодарила» своих спасителей, любезно разрешив себя погладить. 

    Автор: Кира Мирова
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