Сотрудники МЧС при помощи котлеты спасли собаку в Подмосковье

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Москва, 29 июня. В подмосковной Балашихе упавшую в колодец собаку вытащили спасатели. На помощь животному они выехали после сообщения, полученного диспетчером.

Помимо необходимых инструментов, спасатели захватили с собой котлету, ведь неизвестно, сколько собака вынуждена была просидеть без еды. Приехав на место, они обнаружили несчастное животное на дне незакрытого люком канализационного колодца, глубина которого составляет приблизительно 3 метра.

Спасатели сначала угостили собаку котлетой, а уж затем вызволили ее из плена. Об этой истории со счастливым концом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», которое уточняет, что жертва несчастного случая не пострадала при падении, а после освобождения даже «поблагодарила» своих спасителей, любезно разрешив себя погладить.