Сирия: САА обнаружила в Хомсе тайник боевиков с израильским оружием

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Хомс, 29 июня. В пригороде сирийского Хомса правительственные войска обнаружили склад оружия производства Израиля.

Правительственные войска Сирии обнаружили в пригороде Хомса Аль-Ваер тщательно замаскированный схрон боевиков. В тайнике военные нашли склад оружия и боеприпасов израильского производства. Конфисковано несколько десятков противотанковых ракет, мин и тонны патронов для стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что район Аль-Ваер долгое время контролировался боевиками различных террористических группировок. В мае текущего года главари бандформирований согласились пойти на соглашение с ВС САР, в соответствии с которым группировки были эвакуированы в провинцию Идлиб.