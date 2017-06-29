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Сирия, 29 июня. Террористы ИГ* активировали СВУ вблизи командного пункта «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб. Бойцы SDF**** захватили населенный пункт к югу от Ракки. ИГ потеряло 15 боевиков в окрестностях Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам со стороны «Ахрар аш-Шам» и ССА** на севере Латакии; нанесли три авиаудара по укерпрайонам радикалов на восточной окраине Дамаска; оказались под ударами РСЗО «Град» боевиков вблизи города Джурин на северо-западе провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 15 террористов в окрестностях Дейр эз-Зора; заложило взрывное устройство у командного пункта «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб; убило двоих курдских бойцов и ранило еще троих на восточной окраине Ракки; ведет обстрелы подконтрольных армии САР районов Дейр эз-Зора.

Курды: заняли населенный пункт Касрат Аффан в южных окрестностях Ракки в результате тяжелых столкновений с ИГИЛ.

Провинция Дамаск

По информации местных активистов, сирийская авиация нанесла три авиаудара по военным объектам боевиков исламистских формирований в районе Джобар на восточной окраине Дамаска. Бомбардировка была проведена в поддержку наступления проправительственного шиитского ополчения на позиции радикалов в этом регионе. Сведения о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент формируются. Перестрелки между боевиками и ополченцами также фиксируются вблизи поселения Айн Тарма в предместьях столицы.

Группировки «Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам»***** помимо нескольких восточных кварталов столицы занимают также территорию Восточной Гуты. Весной радикалы утратили контроль над районами Аль-Кабун и Барза. Сейчас бойцы-шииты ведут зачистку Джобара от исламистов.

Провинция Латакия

Боевики «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) открыли огонь во время похорон солдат Сирийской арабской армии (САА) в городе Кинсабба на севере провинции, передают местные источники. Сведения о возможных жертвах пока уточняются. Ранее радикалы обстреляли позиций правительственных войск вблизи поселка Утейрат из танковых орудий.

За исключением северных горных районов, Латакия полностью контролируется сирийской армией. Этот регион является одним из самых спокойных в республике. Жители провинции, в большинстве — алавиты, преимущественно поддерживают Башара Асада и правительство САР.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские ВВС продолжают вести бомбардировки опорных пунктов террористов ИГИЛ в окрестностях Дейр эз-Зора. Под ударами оказались позиции «Исламского государства»* на окраине западного района Аль-Панорама и вблизи высоты Аль-Тарда к югу от административного центра провинции. Согласно сведениям военного источника, опубликованным на его странице в Twitter (@hasani_husini), в результате воздушной операции были нейтрализованы не меньше 15 боевиков террористической организации. Утром ударами правительственных истребителей были ликвидированы военные пикапы и несколько террористов в районе поселения Джафра в юго-восточных предместьях города.

Под обстрелом террористов ИГ вновь оказались жилые кварталы Дейр эз-Зора, передает новостной Twitter-канал (@1986Ahmedd). Сообщается, что огнем боевиков было повреждено здание школы. Также были взорваны несколько цистерн с водой. Данные о погибших и раненых гражданских лицах пока формируются. Армия САР и «Исламское государство» делят город почти пополам. Террористы регулярно ведут обстрелы подконтрольных САА районов.

Провинция Идлиб

Вблизи командного пункта исламистского формирования «Ахрар аш-Шам» в населенном пункте Харем на западе провинции Идлиб сработало самодельное взрывное устройство, передает новостной портал Edlib Media Center. Ряд близлежащих зданий были серьезно повреждены, однако обошлось без жертв. Предполагается, что бомба была заложена террористами одной из «спящих ячеек» ИГИЛ, активно орудующих в этом регионе САР. Ранее отряды «Ахрар аш-Шам» совершили нападение на штаб подпольной группы «Исламского государства» в Маарет Аль-Нумане, уничтожив четверых боевиков.

Согласно информации новостного агентства Al Amaq, подконтрольного «Исламскому государству», на территории провинции Идлиб в настоящее время действуют около ста подпольных ячеек формирования. Боевики формируют подобные группы перед тем, как покинуть тот или иной стратегически значимый регион САР.

Провинция Ракка

На восточной окраине Ракки в результате снайперского обстрела со стороны террористов ИГИЛ были убиты двое бойцов Сирийских демократических сил (SDF), еще три курдских солдата получили ранения.

Отряды «Демократической армии», в свою очередь, захватили населенный пункт Касрат Аффан в южных окрестностях административного центра провинции. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter (@ClaudiaAlMina) курдский источник. Отмечается, что как минимум четверо террористов «Исламского государства» были ликвидированы. Подразделения SDF и YPG, поддерживаемые ВВС западной коалиции во главе с США, замкнули Ракку в кольцо блокады и в настоящее время продолжают постепенно приближаться к центру города.

Провинция Хама

Боевики-исламисты обстреляли укрепленные районы правительственных войск САР вблизи населенного пункта Джурин, расположенного в северо-западной части провинции Хама, из ракетных установок «Град», передает информагентство Masar Press Agency. Сведений о нанесенном сирийским войскам уроне пока не поступало.

Антиправительственные группировки периодически предпринимают попытки прорыва обороны армии САР на этом направлении, рассчитывая вернуть утраченные этой весной позиции. Бойцы спецназа САА «Тигры» в ходе полномасштабного наступления освободили большое количество населенных пунктов в регионе, значительно сдвинув линию фронта дальше на север.

Ирак

Командование «Исламского государства» начало формирование новых штабов в северо-восточной части провинции Дияла после того, как ряд командных пунктов террористического формирования были ликвидированы в ходе наступления правительственных сил и бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби». Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

Семь вертолетов ВВС США приземлились в районе города Хавиджа, подконтрольного боевикам ИГИЛ, на юго-западе провинции Киркук, передает информационный портал Iraqi Day. Примерно через час вертолеты направились в сторону провинции Эрбиль.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)