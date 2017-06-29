Политолог объяснил, почему США заговорили об «очередной» химатаке в Сирии

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Дамаск, 29 июня. Заявление Белого дома о якобы готовящейся Дамаском химатаке связано с тем, что армия Сирия возвращает под свой контроль захваченные террористами территории. Об этом заявил советник министра информации Сирии и политолог Али Ахмад.

По словам советника министра, Вашингтон видит успехи России и Сирии в борьбе с террористами, благодаря чему Дамаск возвращает захваченные боевиками территории, в том числе и те, которые были под контролем США.

«Поэтому они хотят вернуть все в исходную точку, с которой все началось, обвинив сирийское руководство в химатаке со всеми вытекающими последствиями, как это было ранее», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что правительственная армия Сирии якобы готовит новую химическую атаку. Он подчеркнул, что в случае ее осуществления «власти Сирии заплатят высокую цену».