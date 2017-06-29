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«Газпром» не комментирует сообщения о зараженных вирусом Petya компьютерах
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    «Газпром» не комментирует сообщения о зараженных вирусом Petya компьютерах

    14:58  29 Июня 2017  /обновлено: 14:59  29 Июня 2017
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    «Газпром» не комментирует сообщения о зараженных вирусом Petya компьютерах
    Москва, 29 июня. Компьютеры российской энергетической корпорации «Газпром» подверглись атаке вируса GoldenEye или Petya, передает Reuters со ссылкой на чиновника, расследующего инцидент.

    Компьютерный вирус GoldenEye или Petya, атаковавший информационные системы в 60-ти стран мира, нанес значительный ущерб. По данным источника Reuters, компьютеры энергетической компании «Газпром» также подверглись кибератаке. Подробностей о количестве зараженных вирусом компьютеров и степени причиненного ущерба не приводится. Представители российской корпорации данные сообщения не прокомментировали.

    Автор: Ирина Селезнева
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