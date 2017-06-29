«Газпром» не комментирует сообщения о зараженных вирусом Petya компьютерах

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Москва, 29 июня. Компьютеры российской энергетической корпорации «Газпром» подверглись атаке вируса GoldenEye или Petya, передает Reuters со ссылкой на чиновника, расследующего инцидент.

Компьютерный вирус GoldenEye или Petya, атаковавший информационные системы в 60-ти стран мира, нанес значительный ущерб. По данным источника Reuters, компьютеры энергетической компании «Газпром» также подверглись кибератаке. Подробностей о количестве зараженных вирусом компьютеров и степени причиненного ущерба не приводится. Представители российской корпорации данные сообщения не прокомментировали.