Путин предложил провести перекрестные годы России и Вьетнама

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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин заявил об особых отношениях, которые объединяют РФ и Вьетнам. Глава государства предложил провести перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял решение посетить саммит АТЭС, который пройдет во Вьетнаме. Кроме того, российский лидер официально посетит Вьетнам, где проведет ряд встреч.

На встрече с президентом России в Кремле глава Вьетнама Чан Дай Куанг заявил, что визит российского коллеги «станет хорошим стимулом для развития дальнейших отношений между странами».

Путин в свою очередь напомнил, что в 2019 году будет отмечаться 25-летие основополагающего двустороннего договора о дружбе. К этой дате можно приурочить перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России, предложил глава государства.