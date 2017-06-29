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Путин предложил провести перекрестные годы России и Вьетнама
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    Путин предложил провести перекрестные годы России и Вьетнама

    16:00  29 Июня 2017
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    Путин предложил провести перекрестные годы России и Вьетнама

    Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин заявил об особых отношениях, которые объединяют РФ и Вьетнам. Глава государства предложил провести перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России.

    Ранее стало известно, что Владимир Путин принял решение посетить саммит АТЭС, который пройдет во Вьетнаме. Кроме того, российский лидер официально посетит Вьетнам, где проведет ряд встреч.

    Путин предложил провести перекрестные годы России и Вьетнама

    На встрече с президентом России в Кремле глава Вьетнама Чан Дай Куанг заявил, что визит российского коллеги «станет хорошим стимулом для развития дальнейших отношений между странами».

    Путин в свою очередь напомнил, что в 2019 году будет отмечаться 25-летие основополагающего двустороннего договора о дружбе. К этой дате можно приурочить перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России, предложил глава государства.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #вьетнам
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