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Директор MDK объяснил скандальную шутку про смерть экс-солиста «Иванушек»
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    Директор MDK объяснил скандальную шутку про смерть экс-солиста «Иванушек»

    14:57  29 Июня 2017
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    Директор MDK объяснил скандальную шутку про смерть экс-солиста «Иванушек»

    Москва, 29 июня. Генеральный директор паблика MDK Роберто Панчвидзе заявил, что в шутке про смерть бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева нет следов агрессии или оскорбительных мотивов. 

    «Мы не оскорбляли его. Тот же случай, что и с Фриске, здесь нет никакого оскорбления человека. Даже в комментариях люди восприняли эту новость как должное. Никакой агрессии там нет. Нет состава преступления», — заявил Life.ru гендиректор паблика.

    Панчвидзе добавил, что публикация будет удалена только после того, как семья Яковлева пожалуется на ее некорректность. Также гендиректор MDK утверждает, что скандальную картинку нашли в Сети.

     
    Автор: Борис Любимов
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