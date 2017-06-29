Песков отреагировал на изменение «статуса Крыма» в конституции Украины

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Москва, 29 июня. Кремль не воспринимает заявления зарубежных лидеров относительно Крыма, который является российским регионом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова украинского лидера Петра Порошенко о возможном изменении статуса полуострова в конституции страны.

«Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Москве не воспринимают заявления зарубежных лидеров относительно регионов РФ.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь заявил, что Порошенко поручил подготовить проект изменений статуса Крыма.