Ученые: Вокруг Земли в будущем появятся кольца, как у Сатурна

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Вашингтон, 29 июня. Кольца из льда и пыли, которыми так славится Сатурн, в будущем могут появиться и у Земли. К такому выводу пришли ученые после изучения снимков зонда «Кассини».

Согласно одному из сценариев, Луна расколется на мелкие осколки под воздействием гравитационного поля Земли, из которых и будет сформировано кольцо. При этом планетологи не стали уточнять, когда примерно может произойти это событие. Отметим, что такие кольца есть у многих планет Солнечной системы — например, у Нептуна, Юпитера и Урана.