Чемпионов Португалии по футболу обвинили в сотрудничестве с колдуном

В Избранное

Лиссабон, 29 июня. Руководство португальского футбольного клуба «Порту» обвинило действующего чемпиона страны — «Бенфику» в использовании помощи колдуна в минувшем сезоне чемпионата Португалии.

По информации DN Sport, «Бенфика» якобы обратилась к черному магу Арманду Наги из Гвинеи-Бисау. Так, за выполненные задачи колдун получал денежное вознаграждения. С ним также был подписан договор.

За каждую выполненную задачу Нага получал от «Бенфики» немалую сумму денег.

Колдун раз за разом приносил клубу победы, заработав в целом 75 тысяч долларов, передает «Свободная пресса».

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что в российском футболе не было и не будет проблем с допингом, а также призвал не обращать внимания на материалы британских СМИ, посвященные этой теме.