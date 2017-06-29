Посол РФ в США вернется в Москву в конце июля

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Москва, 29 июня. Посол России в США может вернуться в Москву в конце июля. Об этом в четверг заявил научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

«Я его видел в прошлую субботу в Вашингтоне, он возвращается в Москву в конце июля. Это связано с обычной ротацией кадров, как вы знаете, наш парламент уже обсудил кандидатуру нового российского посла в США», — отметил он.

Рогов также подчеркнул, что власти США проявили к дипломату «беспрецедентно хамское» отношение. Отметим, что новым послом в США станет заместитель министра иностранных дел России Анатолий Антонов. Его кандидатура была одобрена 18 мая в Госдуме и Совфеде.