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Брюссель, 29 июня. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) пока не планирует размещать военные базы на территории Черногории. Об этом заявил в четверг министр обороны страны Предраг Бошкович.

«Не существует ни одной инициативы по размещению баз НАТО в Черногории. И даже если бы Черногория хотела и просила об этом, думаю, что в данный момент это не отвечает интересам НАТО», — подчеркнул черногорский политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на то, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз одержимы идеей освоения Балканского полуострова.