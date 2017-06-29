Делегация европейских политиков открыла представительство Франции в ДНР

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Москва, 29 июня. Группа французских депутатов, представляющих департамент Буш-дю-Рон в регионе Прованс, открыла в правительства Донецкой народной республике представительство Франции.

Президент Национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр рассказал корреспонденту ФАН, что в течение двухдневного визита французская делегация объехала практически всю территорию ДНР. По его словам, в районе Донецкого аэропорта французская делегация увидела разрушенные дома, в которых до сих пор живут люди.

«Там мы увидели двух бабушек, которые живут в домах, подвергшихся бомбардировке, – без электричества, воды, окон и дверей. Мне действительно сложно представить, как в 2017 году люди могут жить в таких условиях», — отметил парламентарий.

Он также отметил, что главной целью визита французской делегации в Донбасс стало открытие представительства Франции в Донецке.