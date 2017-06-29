Сирия: ООН сообщает о сокращении количества осажденных районов

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Нью-Йорк, 29 июня. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что одиннадцать населенных пунктов в Сирии остаются под осадой сторон конфликта. Об этом О'Брайен заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

По его словам, в настоящее время более 540 тысяч человек проживают в 11 осажденных сирийских городах, семь из которых находятся под осадой правительственных войск Сирии.

Один населенный пункт находится под осадой сирийской армии или негосударственных вооруженных формирований, еще два окружены негосударственными вооруженными формированиями и один под контролем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.