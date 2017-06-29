Визит Киссинджера в Россию: миссия невыполнима, или Почему июль будет «жарким»

В Избранное

В конце июня в Москве снова появится Генри Киссинджер. Официально — для участия в международном форуме «Примаковские чтения», с темой «Мир в 2035 году». Киссинджер хорошо знал покойного экс-премьер-министра России и не раз тепло отзывался о нем, но большинство комментаторов полагает, что 94-летний экс-госсекретарь США (1973-1977) и один из самых влиятельных политиков планеты вряд ли пересечет океан только для того, чтобы почтить своим личным присутствием и словом память Евгения Максимовича. О том, будет ли высокий представитель мировой элиты на этот раз встречаться с Владимиром Путиным, пока никакой информации нет, но, скорее всего, контакт в каком-то формате состоится.

Июль будет «жарким»

На первую декаду июля запланировано несколько важнейших международных встреч, двусторонних и многосторонних. Центральное место в этом списке занимает, несомненно, саммит лидеров «большой двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля. Там ожидается первая официальная личная встреча «хозяина Кремля» с новым «хозяином Белого дома». Спираль ожиданий вокруг этого события закручивается все туже, заявления и с российской, и с американской стороны следуют с завидной регулярностью, и по нарастающей.

Дональд Трамп, начиная с момента своей победы на выборах 8 ноября 2016 года, подвергается непрерывным обвинениям в том, что стал 45-м президентом Соединенных Штатов во многом благодаря вмешательству России. Эти обвинения уже привели к многочисленным отставкам в новой республиканской администрации, а также в спецслужбах США. Трамп и ряд ключевых фигур из его «команды», прежде всего — госсекретарь Рекс Тиллерсон, неоднократно заявляли о своем желании вывести американо-российские отношения из «неуправляемого штопора», однако позиции их противников-«неоглобалистов» в американской и мировой элите оказались настолько сильны, а инерция конфронтации — настолько велика, что каких-либо видимых серьезных подвижек к лучшему до сих пор не наблюдалось.

Более того, в Вашингтоне подготовили новый законопроект, ужесточающий режим санкций против нашей страны, к границам РФ под предлогом «противостояния российской агрессии» стягиваются войска НАТО, и начатая при Бараке Обаме конфронтация с Москвой зашла уже настолько далеко, что даже прямой вооруженный конфликт двух ядерных держав рассматривается в качестве одного из «рабочих» вариантов. Поэтому встреча Путина и Трампа в Гамбурге должна «расставить точки над i», определив границы военно-политического блефа со стороны США. Но перед этим произойдут еще два знаковых события: 3-4 июля с визитом в Россию прибудет и проведет переговоры с российским президентом председатель КНР Си Цзиньпин, а 6 июля Трамп посетит «Саммит Троеморья» в Варшаве.

Неизбежный гуру «челночной дипломатии»

То, что всякий раз накануне важных политических событий Генри Киссинджер возникает в непосредственной близости от Путина, уже не удивляет. Так было в январе 2012 года, когда в Москве бушевали антипутинские «болотные» протесты. Так было в сентябре 2013 года, накануне начала «евромайдана», который завершился государственным переворотом в Киеве, возвращением Крыма в состав России и началом гражданской войны на востоке «незалежной». Так было в феврале 2016 года, когда в США стартовала предвыборная гонка. Особый статус Киссинджера в современной мировой политике, особенно — его уже почти полувековой опыт эффективной работы в «глобальном треугольнике» США—Китай—Россия заставляет предполагать, что на этих встречах обсуждались самые важные моменты международных отношений с участием нашей страны — тем более, что о содержании переговоров никакой официальной информации ни разу не сообщалось.

Поэтому естественно предположить, что на этот раз Киссинджер, который, к тому же, был модератором недавней встречи Бильдербергского клуба (1-4 июня, Шантильи, США), проведёт совместно с российским президентом «рекогносцировку местности» на новом этапе взаимодействия, и от её результатов во многом будет зависеть как формат и содержание встречи Трампа с Путиным, так и результаты российско-китайских переговоров на высшем уровне, а также уровень реального наполнения проекта Троеморья, который может стать фундаментом нового «центра силы» в Европе, альтернативного франко-германскому альянсу, а может остаться геополитической «пустышкой», подобной ГУУАМ или « вышеградской группе».

В любом случае, процессы, идущие сегодня в мировой политике, быстро приближаются к «точке бифуркации», после которой неизбежны фундаментальные изменения, формат которых во многом определит позиция России. И нынешняя «миссия Киссинджера», целью которой является корректировка этой позиции в интересах «коллективного Запада», вряд ли окажется лёгкой, если вообще выполнимой.