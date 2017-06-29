Гагарина и Крид споют на закрытии Кубка конфедераций в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 июня. Стадион «Санкт-Петербург Арена» 2 июля примет финальный матч Кубка Конфедераций, на закрытии соревнований споет Полина Гагарина, Егор Крид и другие популярные исполнители.

Жители Петербурга и гости северной столицы смогут прийти на стадион «Санкт-Петербург Арена» 2 июля еще с 17-00. Здесь можно будет найти развлечения на любой вкус: футбольное караоке, пивной пинг-понг, фотобудку для моментальных снимков на память.

На церемонии закрытия турнира споют российские звезды – Полина Гагарина, Егор Крид. Свои сеты исполнит DJ Smash. Гости последнего дня Кубка Конфедераций увидят танцевальные номера местных коллективов, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге»