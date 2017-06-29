Тиллерсон сообщил Лаврову о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии

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Вашингтон, 29 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Вашингтон подозревает Дамаск в подготовке новой химатаки. Об этом сообщает американское новостное интернет-издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники.

За несколько часов до публикации соответствующих утверждений госсекретарь США связался со своим российским коллегой и сообщил, что Вашингтон якобы зафиксировал подготовку России и Сирии к проведению еще одной химической атаки. Кроме того, Тиллерсон предупредил Лаврова о серьезных последствиях, которые могут последовать в случае осуществления химатаки.

Напомним, 26 июня пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что правительственная армия Сирии якобы готовит новую химическую атаку. Он подчеркнул, что в случае ее осуществления «власти Сирии заплатят высокую цену».