Сирия: «Джебхат ан-Нусра» атаковала правительственную армию в Кунейтре

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Дамаск, 29 июня. Сирийским войскам в ходе многочасовых боев удалось остановить продвижение террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в районе Голанских высот.

Как сообщает Fars News, в ходе контратаки сирийской армии удалось вернуть себе позиции, потерянные за последние несколько дней и отразить новые атаки. В ходе боев были уничтожены двое полевых командиров «Ан-Нусры» и еще около 50 террористов.

Сирийские войска, кроме того, в очередной раз отразили попытку наступления террористов в районе горда Аль-Баас и нанесли удары по целям в городе Эль-Кунейтра.

Напомним, ранее сообщалось, что боевые самолеты ВВС Израиля атаковали на сирийской территории террористов «Джебхат ан-Нусры».