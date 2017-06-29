Экс-солист «Иванушек» Яковлев перед смертью планировал записать новую песню

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Москва, 29 июня. Певец Олег Яковлев перед смертью планировал записать новую песню и сняться в клипе. Об этом заявил солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.

«Я даже не мог предполагать, когда мы виделись последний раз месяца полтора назад, что все так может закончиться. И планы были, и новый клип, и новая песня», — заявил он в интервью Телеканалу 360.

Бывший участник «Иванушек» Яковлев скончался в четверг утром в московской клинике. Ему было 47 лет. Соболезнования гражданской супруге музыканта Александре Куцевол и его поклонникам выразили многие артисты и музыканты. В частности, своими воспоминаниями о Яковлеве поделился певец Митя Фомин.