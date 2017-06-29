McDonald’s запустил услугу по доставке еды в Москве

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Москва, 29 июня. Сеть ресторанов быстрого питания выходит за рамки залов для клиентов и готова доставлять еду на дом. Пока эта услуга доступна только в Москве. Заказ, который не имеет установленной минимальной суммы, привезут за скромную плату в 99 рублей.

Чтобы оформить его, нужно установить мобильное приложение UberEats, которое является партнером сети. Об этом пишут сегодня «Ведомости».

Надо сказать, что до McDonald’s доставку еды своим клиентам предложила компания KFC. Пока это тоже тестовый проект, но работает не только Москве, а еще в 10 городах на Урале.