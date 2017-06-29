Главарь ИГИЛ уничтожен в Афганистане вместе с подручными

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Кабул, 29 июня. Не менее 18 боевиков из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* погибли в ходе ударов, нанесенных ВВС Афганистана и наземными войсками в различных частях провинции Нангархар.

Как сообщил официальный представитель губернатора провинции Нангархар, в ходе рейдов целью стали несколько точек скопления террористов в уездах Кут и Ачин. Были уничтожены несколько мест сбора террористов, складов оружия и транспорта террористов ИГ*. Никто из мирных жителей и военных не пострадал в ходе проведенных рейдов.

Напомним, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о скорой отправке крупного контингента НАТО на помощь действующим в стране силам Альянса. Командование НАТО беспокоит то, что террористические группировки в Афганистане усиливаются, несмотря на противодействие сил безопасности.

* Организация запрещена на территории РФ.