Сенат Польши утвердил поправки к закону о сносе советских памятников

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Варшава, 29 июня. Польский парламент принял поправки к закону о декоммунизации, который регулирует вопрос сноса около полусотни памятников советским солдатам.

Сенат Польши поддержал законопроект о правовом механизме сноса в стране сооружений, «пропагандирующих тоталитарный строй» — памятников, обелисков, бюстов, мемориальных досок. Ранее нижняя палата парламента – сейм принял поправки к закону о декоммунизации об уничтожении порядка 500 «прославляющих коммунизм» памятников.

Закон предполагает, что памятники будут разбирать после проведения консультаций с представителями Института национальной памяти. Обновленный закон не коснется объектов, которые были установлены на кладбищах и тех, что вы выставлены на публичное обозрение.