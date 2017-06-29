Россия согласовала контракт по поставке С-400 Турции — Кожин

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Москва, 29 июня. Россия уже согласовала контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-400 Турции. Об этом в четверг заявил помощник президента РФ Владимир Кожин.

«Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен», — отметил он.

Напомним, что ранее министерство иностранных дел Турции объявило о готовности начать закупку систем С-400 у России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что первоначально Анкара хотела закупать системы ПРО НАТО, однако «альянс не вошел в положение страны».