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Трех российских бегунов и тренера дисквалифицировали за допинг
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    Трех российских бегунов и тренера дисквалифицировали за допинг

    14:35  29 Июня 2017
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    Трех российских бегунов и тренера дисквалифицировали за допинг

    Москва, 29 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала на четыре года трех российских спортсменов и одного тренера за нарушения антидопинговых правил. Об этом рассказали официальные представители IAAF.

    Речь идет о бегунах Инге Абитовой, Анастасии Капачинской и Денисе Алексееве, а также о специалисте Людмиле Федоривой.

    Трех российских бегунов и тренера дисквалифицировали за допинг

    Напомним, ранее стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило экспертам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводить допинг-тесты.

    Автор: Алексей Громов
    #iaaf
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