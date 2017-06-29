Трех российских бегунов и тренера дисквалифицировали за допинг

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Москва, 29 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала на четыре года трех российских спортсменов и одного тренера за нарушения антидопинговых правил. Об этом рассказали официальные представители IAAF.

Речь идет о бегунах Инге Абитовой, Анастасии Капачинской и Денисе Алексееве, а также о специалисте Людмиле Федоривой.

Напомним, ранее стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило экспертам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводить допинг-тесты.