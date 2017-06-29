Названы первые лауреаты 39-го ММКФ

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Москва, 29 июня. В четверг пройдет официальное закрытие 39-го Международного московского кинофестиваля. Утром назвали победителей основного конкурса ММКФ.

Так, приз Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ достался картине «Апрельский сон длиной в три года» Рютаро Накагавы. Жюри Международной сети про продвижению азиатского кино выбрали своего победителя — южнокорейский фильм «Обычный человек» Кима Понхана.

Российские кинокритики наградили сразу две картины — «Симфония для Анны» Эрнесто Ардито и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Приз зрительских симпатий по итогам голосований посетителей ММКФ получила картина «Карп отмороженный» Владимира Котта.

Итальянский актер Франко Неро получил почетную награду ММКФ «За выдающийся вклад в мировой кинематограф», передает «Свободная пресса».

Отметим, что Московский международный кинофестиваль прошел в российской столице с 22 по 29 июня. В жюри ММКФ попали иранский режиссер Реза Миркарими, итальянская актриса Орнелла Мутти, сценарист Альберт Серра, финский продюсер и режиссер Йорн Йохан Доннер.