ФАН публикует список рабочих, сбитых пьяным сыном экс-начальника МВД Краснодара

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Краснодар, 29 июня. Один человек погиб и четверо получили травмы различной тяжести в результате ДТП, произошедшем в Краснодаре. Все они дорожные рабочие, которые в момент наезда занимались ремонтом участка проезжей части.

Федеральному агентству новостей стали известны имена погибшего и пострадавших:

Бригадир Павел М., руководивший работами, погиб до приезда скорой. Его сын Василий М. (32 года), а также Валерий М. (40 лет), и Александр Д. (57 лет) находятся в больнице в тяжелом состоянии. Состояние Александра Ф. (45 лет) врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, пьяный 17-летний подросток, находясь на рулем Land Rover без водительских прав, врезался в стоявшую на дороге Газель, которая от удара наехала на рабочих. Как выяснилось, молодой человек является сыном бывшего начальника местной полиции Александра Семенова.