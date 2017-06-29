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Строители Крымского моста опровергли перекрытие Керченского пролива
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    Строители Крымского моста опровергли перекрытие Керченского пролива

    14:15  29 Июня 2017
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    Строители Крымского моста опровергли перекрытие Керченского пролива
    Алушта, 29 июня. Монтаж арочных пролетов моста в Керченском проливе проведут в специально отведенное время. К уникальной операции строители приступят уже в августе, операция продлится в течение двух месяцев, рассказал представитель заказчика проекта строительства, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

    В этот период времени  рабочим предстоит перевезти и смонтировать на фарватерные опоры арочные пролеты, общим вес которых составляет почти 10 тысяч тонн. Установка столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения.

    «Перекрывать пролив мы не собираемся. Наш подрядчик, который ответственен за морскую операцию по монтажу арок судового фарватера, запросил «окна» у Минтранса на проведение этих операций», — пояснил Новиков. 

    Планируется, что таких окон будет как минимум четыре. При этом начальник «Тамани» особо подчеркнул, что работы займут вовсе не 28 суток. «Как кто-то там себе представляет, что мы закроем на месяц навигацию. Это не так», — добавил он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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