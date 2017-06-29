Студентка из Сингапура изобрела полезное пиво с пробиотиками

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Сингапур, 29 июня. Студентка Сингапурского университета создала полезное пиво, в состав которого входят пробиотики. Благодаря этому пенный напиток способен нейтрализовать вирусы и укреплять иммунитет.

«Полезные для здоровья свойства пробиотиков известны давно, более того, во многих продуктах, подверженных ферментации, содержатся так называемые хорошие бактерии. Но эти вещества еще не добавлялись в такой популярный продукт, как пиво», – сообщила студентка четвертого курса Элсини Чань.

В университетской пресс-службе отмечают, что при создании уникального пива применялась бактерия молочной кислоты. Изготовленное учеными пиво с 3,5% алкоголя отличается острым и терпким вкусом. Как передает Дни.Ру, в 100 граммах этого напитка содержатся около миллиарда пробиотиков.