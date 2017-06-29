Беспроигрышная позиция: почему США лжет о подготовке к новой химатаке в Сирии

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Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал журналистам, что в ходе наблюдения за сирийской авиабазой Шайрат в двадцати пяти километрах от Хомса были замечены «признаки возможной подготовки к химической атаке» проправительственными силами в Сирии. Мэттис связывает неприменение Асадом химоружия со страхом перед ответными мерами Соединенных Штатов:

«Как представляется, они восприняли наше предупреждение очень серьезно. Они этого не сделали».

Анонимные источники в разведке также сообщили BBC, что производством химоружия в Сирии занимаются три исследовательских центра в районе Дамаска и Хамы.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) напомнил, что история с подобными обвинениями длится уже очень давно.

Она началась в 2013 с первого возможного применения Асадом химоружия. Правда, через год одна аналитическая компания опубликовала доклад, в котором было показано, что химоружие применял не Асад, а оппозиция, определенным образом связанная с Саудовской Аравией, но на это уже никто не обратил внимание. Потом химическое оружие было якобы применено Асадом в районе Идлиба. Уже сегодня совершенно очевидно, что никакого оружия там не применялось, о чем очень подробно написал Сеймур Херш с приведением стенограмм переговоров американских специалистов по этому поводу:

«Сейчас мы наблюдаем очередной виток обвинений Асада, но теперь уже не в применении, а в подготовке применения. У меня сразу возникает вопрос: а что имеется в виду под «признаками возможной подготовки к химической атаке»? То есть кто-то там, нарядившись в костюм химзащиты, подмышкой таскает химбоеприпасы? Это смешно».

Эксперт утверждает, что сегодня любому специалисту ясно, кстати, и американским военным тоже, что Асаду применять химическое оружие, а тем более его производить, нет никаких причин:

«Надо всегда смотреть, кому выгодно и зачем. Зачем нынешнему правительству Дамаска вязаться с химоружием, подставляя своих иранских и российских союзников? Резона нет. Война продолжается с переменным успехом, но общая обстановка для Асада сейчас вполне благоприятная. Он доказал с помощью своих союзников живучесть своего правительства и, насколько это возможно в условиях военной интервенции на территории страны, чувствует себя достаточно уверенно. Разрушать эту ситуацию, значит подставлять себя под имидж мракобеса и преступника. Асад и его окружение — совсем не глупые ребята. Я вообще не верю в это. Нет там никакого химоружия».

Наш собеседник назвал несколько возможных причины таких заявлений со стороны США:

«Все, что делают сейчас американцы на территории Сирии, Ирака и вообще на Ближнем Востоке, направлено не столько на обеспечение или защиту неких интересов США в этом регионе, которых я на сегодняшний день, в частности, в Сирии вообще не вижу, сколько на внутреннее потребление. Все это часть кампании в защиту Трампа от нападок определенных политических кругов и СМИ и не до конца сформулированных обвинений в связях с Россией».

Также наш собеседник в качестве причины приводит желание Трампа и его администрации показать, что Обама был «слабаком», который ничего не смог сделать с «этим последним киношным диктатором» по фамилии Асад, а вот «сильные» Трамп и его команда быстро его приведут в чувства. Эксперт отмечает, что позиция, хоть и имеющая определенные причины, довольно слабая, потому что вызывает массу вопросов и негативную реакцию.

«Еще у меня есть твердое убеждение, что Трамп пока еще не выработал вообще основную линию своей ближневосточной политики. Президент решений тактического характера не принимает, это дело министра обороны, но президент обязан сформулировать некий коридор, в рамках которого все остальные персонажи движутся и принимают текущие решения. Такого коридора, насколько я понимаю, пока еще нет».

Мэттис, считает эксперт, в силу своей подготовленности, в силу своего личного понимания вопроса пытается принять какие-то решения и в соответствии с ними делать заявления, которые, как кажется Мэттису, находятся в рамках тех мыслей и соображений, которые есть у президента. Так как Мэттис бывший военный, он действует в рамках своих компетенций. То есть американские военные должны найти цель, сформулировать ее, определить ее характер и в соответствии с этим либо выступить с резким заявлением, либо совершить какие-то решительные действия по нейтрализации этой цели:

«Сказать, что законное правительство Дамаска защищает свою территорию, они не могут. Но все, не без участия США, считают, что Асад уже два раза применял химоружие, поэтому Америка формулирует подготовку к химической атаке, которую невозможно проверить. У них якобы есть развединформация. Какая именно — военная тайна, которую они естественно раскрыть не могут. Позиция — беспроигрышная. Специалисты знают, что это дымовая завеса, под которой нет серьезной фактуры. Те, кто не в курсе, а таких большинство, все это проглатывают с помощью средств массовой информации, которые мультиплицируют эти заявления, так формируется общественное мнение, которое сейчас важно для Трампа».

Эксперт резюмирует, что это исключительно информационное противостояние, информационная война, в которой, обладая большими ресурсами, Соединенные Штаты выглядят достаточно уверенно и убедительно, чего не скажешь о сирийском правительстве.