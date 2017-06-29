Сирия: террористы атаковали электростанцию в провинции Хама

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Хама, 29 июня. Сирийский министр электроэнергетики Мухаммад Зухэйр Харбутли сообщил о повреждении электростанции в районе города Хама при обстреле неизвестных террористов. Террористы напали на электростанцию «Мурхада», питающую город Хама и всю провинцию.

«Террористические группировки к северу от деревни Аль-Латамина в провинции Хама пустили несколько ракет по электростанции Мухрада, что привело к выводу из строя четырех энергоблоков», — сообщил министр электроэнергии.

Он подчеркнул, что ремонтным бригадам в Аль-Латамине до сих пор не удалось приступить к работам, поскольку ракетный обстрел территории электростанции продолжается. Мощность электростанции «Мурхада» достигает 500 МВт, и в настоящее время ее работа практически парализована.