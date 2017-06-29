Стало известно, где пройдет прощание с бывшим «иванушкой» Яковлевым

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Москва, 29 июня. Прощание с экс-солистом российской поп-группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым пройдет 1 июля в 12.00 в Троекуровском доме Некрополь, сообщается на официальной странице в социальной сети Facebook певца.

Напомним, что в четверг Олег Яковлев скончался. Официальная причина смерти артиста — остановка сердца. Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой пневмонии. Олегу было всего 48 лет. Об этом рассказала его гражданская супруга Александра Куцевол.

Прощание с бывшим солистом «Иванушек» пройдет 1 июля в 12.00 в Троекуровском доме Некрополь.

Ранее сообщалось, что экс-иванушка Яковлев повторил судьбу своего предшественника.