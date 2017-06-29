Рогозин рассказал об одной из престижнейших профессий с высокой зарплатой в России

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Москва, 29 июня. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, что профессия сварщика на машиностроительном предприятии оборонного комплекса «Севмаш» на сегодняшний день является одной из престижнейших в России по уровню заработной платы.

По словам Рогозина, в северных городах России суровые и сложные условия, однако и заработные платы намного выше.

«Профессия сварщика на «Севмаше» является одной из самых престижных профессий в нашей стране, и в общем по авторитету, и по зарплатам», — считает он.

Кроме того, решать поставленные руководством России задачи возможно лишь тогда, когда есть высококвалифицированные специалисты, которые могут работать в приемлемых условиях, получая хорошую зарплату.