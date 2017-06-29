Пушков посоветовал Порошенко вычеркнуть Крым из конституции

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Москва, 29 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал поручение президента Украины Петра Порошенко изменит статус Крыма в украинской конституции.

«Порошенко поручил изменить статус Крыма в Конституции Украины. Верно, лучше его вообще не упоминать как безвозвратно утраченную территорию», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Верховная рада сообщила о распоряжении главы страны изменить статус Крыма в конституции. Депутат Радикальной партии Юрий Чижмарь заявил, что республика Крым уже не может существовать в составе унитарной Украины.