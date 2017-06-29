Террористы ИГ обезглавили 17 человек в Марави

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Марави, 29 июня. Филиппинские военные сообщили об обнаружении в районах Марави, из которых были выбиты боевики из группировок братьев Мауте и «Абу Сайяф», тел мирных жителей, подвергшихся расправе. По данным военных, террористы демонстративно казнили 17 мирных жителей города, записывая казни на видео.

Обнаружение 17 обезглавленных тел стало новым свидетельством расправ, учиненных боевиками лояльных ИГИЛ* (запрещено в РФ) филиппинских группировок, над местным населением. Ранее были обнаружены застреленные исламистами филиппинские католики.

Противостояние между филиппинской армией и ИГИЛ в городе Марави на острове Минданао продолжается уже пять недель, в течение которых армия не смогла окончательно выбить боевиков из города. За это время было убито почти 300 боевиков, из города бежали 250 тысяч мирных жителей. Президент Родриго Дутерте решительно отказался вести переговоры с террористами, настаивая на их немедленном уничтожении.

* Организация запрещена на территории РФ.