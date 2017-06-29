Сирия заявила о поддержке террористов Израилем

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Москва, 29 июня. Дамаск возложил на Израиль ответственность за последствия авиаудара на Голанских высотах. В Минобороны Сирии расценивают атаку Израиля как поддержку террористов. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на оборонное ведомство Сирии.

«На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — говорится в заявлении Минобороны САР.

В ведомстве отметили, что очередной авиаудар со стороны Израиля был осуществлен после того, как сирийские войска отбили атаку боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) на город Эль-Баас, в результате чего террористы понесли серьезные потери.

Напомним, 25 июня армия Израиля подвергла обстрелу Сирию после того, как с территории САР был выпущен снаряд по зоне, контролируемой Израилем на Голанских высотах.