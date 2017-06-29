Путин посетит Вьетнам и примет участие в саммите АТЭС

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Ханой, 29 июня. Президент Вьетнама Чай Дай Куанг заявил, что глава РФ Владимир Путин принял решение посетить саммит АТЭС в конце года, который пройдет во Вьетнаме.

«Спасибо Вам за то, что вы приняли наше приглашение принять участие в саммите АТЭС в конце этого года», — заявил вьетнамский лидер на встрече с Путиным. Он также отметил, что президент России решил одновременно посетить Вьетнам с официальным визитом.

Вьетнам уделяет большое внимание сотрудничеству Москвы и Ханоя, добавил Чай Дай Куанг. Он также отметил особенно доверительные отношения двух стран.

Саммит пройдет в Дананге.