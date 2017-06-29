Открылся отреставрированный Красный зал Киевского вокзала в Москве

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Москва, 29 июня. Красному залу Киевского вокзала вернули исторический облик. Результат работы реставраторов, которые трудились более полугода, уже могут оценить первые пассажиры.

Сегодня этот объект, имеющий статус памятника архитектуры федерального значения, посетил столичный градоначальник Сергей Собянин, пишет РИАМО.

Красный зал был сдан в 1941 году. Его построили по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, который при оформлении использовал материалы красного цвета, что и решило вопрос с наименованием зала.

Сейчас он играет важную роль для транспортной развязки в этом районе, являясь основным выходом из Киевского вокзала и одноименной станции метро.