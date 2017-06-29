«Зенит» увеличил предложение по Ачерби

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Санкт-Петербург, 29 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» увеличит предложение по защитнику «Сассуоло» Франческо Ачерби. Такое решение приняли из-за заминки в переговорах с другим потенциальным новобранцем, игроком обороны «Ромы» Костасом Маноласом.

По словам источника ФАН, сине-бело-голубые готовы заплатить требуемые клубом 14 млн за 29-летнего итальянца. При этом, сам Ачерби не против трансфера, его кандидатура с самого начала была в расширенном списке наставника «Зенита» Роберто Манчини.

В минувшем сезоне Ачерби провел 49 матчей за «Сассуоло» и забил четыре гола.