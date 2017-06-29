Молодой петербуржец пропал по дороге из Шри-Ланки

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Санкт-Петербург, 29 июня. Житель Петербурга пропал во время отдыха на Шри-Ланке. Мужчина уехал отдыхать еще 12 июня, а 26-го числа он должен был вернуться обратно, однако родители его так и не увидели.

Вот уже несколько дней 87-летний пенсионер не может наладить связь с сыном. Телефон парня выключен, сам он родителям так и не позвонил, хотя до этого постоянно держал контакт с родственниками. Сын всегда говорил, где находится и когда вернется обратно.

Приметы молодого человека: рост 182 см, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Пропавший петербуржец был одет в светлые брюки и майку черного цвета.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины пропади мужчины, передает «Комсомольская правда в Петербурге».