Медведев: Все пенсии проиндексируют в 2018 году, кроме работающих пенсионеров

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Москва, 29 июня. В 2018 году пенсии в России будут проиндексированы на уровень инфляции. Об этом в четверг заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

«Бюджет Пенсионного фонда определен с учетом того, что все пенсии, за исключением пенсий работающих пенсионеров, будут проиндексированы на размер инфляции», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указал на то, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране все еще обсуждается.