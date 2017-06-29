«Мумий Тролль», «Би-2», «Каста», Дельфин и другие звезды выступят на VK Fest в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 июня. Третий по счету фестиваль VK Fest пройдет в Петербурге 15 и 16 июля. Как сообщают организаторы, в этом году территория фестиваля выросла еще больше и вместит более 100 тысяч гостей.

«ВКонтакте» на два дня выйдет за пределы онлайн и сотрет границы между интернетом и реальностью. На берегу Финского залива вырастет новый город, который станет точкой притяжения для творческих пользователей, популярных сообществ, знаменитых спикеров, блогеров и любимых артистов», — говорится в сообщении.

Более 40 артистов, в том числе «Мумий Тролль», «Би-2», «Каста», Дельфин, IOWA, Noize MC, GUF, «Звери» и другие, выступят на трех сценах в парке 300-летия Петербурга на берегу Финского залива.

В рамках фестиваля прочитают лекции и проведут встречи с поклонниками популярные блогеры и спикеры. Пространство парка будет поделено на 20 тематических площадок: «Компьютерные игры», «Косплей», «Блогеры», «Музыка», «Благотворительность», «Мода и красота», «Еда», «Экстрим», «Игры», «Спорт», «Инновации», «Лекторий», «Маркет», «Искусство», «Драйв», «Юмор», «Детям» и «Аллея сообществ», а также две новые — «Зеленая зона» и «Знакомства». Гостей VK Fest ждут различные мастер-классы, спортивные игры, компьютерные турниры, конкурсы косплееров и другие развлечения.