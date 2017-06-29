Фантомные боли: Порошенко тужится втиснуть Крым в конституцию Украины

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Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить проект изменения украинской конституции относительно статуса Крыма. Потуги украинских властей снова привлечь внимание к крымское проблеме ни к чему не приведут — статус Крыма как части России — незыблем, считает известный блогер.

О поручении президента Украины заняться статусом Крыма украинским СМИ рассказал депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил он, пообещав, что статус полуострова, который давно является субъектом Российской Федерации, будет изменен.

В Киеве неоднократно заявляли, что Крым должен вернуться в состав Украины, и это якобы скоро произойдет. Так, в понедельник, 26 июня, Петр Порошенко, выступая в честь дня крымско-татарского флага, выразил уверенность в скором возвращении Крыма, а также крымских татар под юрисдикцию Украины.

В то же время в самом Крыму давно предлагают вообще исключить из украинской конституции раздел «Автономная республика Крым».

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей Крыма и Севастополя.

В то же время в Киеве и на Западе волеизъявление народа Крыма так и не было признано законным, что привело к наложению на РФ ряда санкций. Украина, а также большинство государств — членов ООН не признали крымский референдум и вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ.

Среди тех, кто не признает российский статус Крыма, о незыблемости которого неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция и другие страны — члены НАТО, а также все остальные государства Евросоюза. Присоединение Крыма к России признали Афганистан, Венесуэла, Куба, КНДР, Никарагуа и Сирия.

Федеральное агентство новостей публикует мнение блогера Вадима Манукяна по поводу намерения Петра Порошенко «изменить» статус Крыма.

«Игры разума президента Украины Петра Алексеевича Порошенко день ото дня становятся все изощреннее, — отметил Манукян. — Порошенко снова вспомнил про Крым. Фантомные боли никак не могут его отпустить. Президент Украины поручил конституционной комиссии заняться подготовкой проекта изменений по статусу Крыма. Поделился этой «инициативой» депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь, однопартиец небезызвестного клоуна Олега Ляшко».

Вадим Манукян обратил внимание на то, что свое заявление Чижмарь озвучил в ходе выступления на украинском «5 канале», согласно официальным данным, принадлежащем единолично Петру Порошенко.

«Конечно, нетрудно понять, что Порошенко будет играть в «украинский Крым» еще очень долго, будет всем указывать пальцем на резолюцию ООН, но только на реальный статус Крыма, который находится в составе Российской Федерации, это никак не повлияет», — уверен собеседник ФАН.

При этом, пытаясь помешать нормальному развитию Крыма в составе Российской Федерации, Порошенко беззастенчиво разыгрывает крымско-татарскую карту, но это ни Киеву, ни потворствующему ему Западу никак не поможет, уверен блогер.

Вадим Манукян напомнил, что так называемый «Меджлис крымско-татарского народа», который претендует на полномочное представительство крымских татар и официально признан в этом статусе Верховной радой Украины, объявлен в Российской Федерации экстремистской организацией и запрещен в 2016 году.

Несмотря на то, что на Западе требуют от России отменить это решение, а на Украине представителей меджлиса принимают на самом высоком уровне, отношение простых украинцев к этой организации более чем критическое, отметил собеседник ФАН. Дело в том, что активисты меджлиса были среди тех, кто начал блокаду Крыма, с которой полуостров достойно справился. А вот по украинцам, которые вели нормальные деловые отношения с Крымом, это ударило очень сильно.

«В Херсонской области меджлисовцев, которые до сих пор никак не могут успокоиться с так называемой блокадой Крыма, местные жители уже откровенно ненавидят, — отметил Вадим Манукян. — Да и вообще действующие киевские власти и их ставленники на местах уже давно порядком надоели адекватным украинским гражданам. Устали украинцы и от войны, которую у них принято называть АТО».

По словам собеседника ФАН, открываются глаза на происходящее и на Западе, но против антироссийской позиции США европейцы пока выступать не решаются.