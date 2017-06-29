Медведев назвал размер дефицита бюджета, ожидаемый в 2018 году

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Москва, 29 июня. Дефицит бюджета России в 2018 году может составить 1,5 трлн рублей. Такой прогноз озвучил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доходы ожидаются на уровне 14,7 трлн рублей, расходы — 16,2 трлн рублей.

«По итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей, так что здесь более приемлемый показатель по этим позициям, хотя Минфин должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита», — отметил Медведев.

Глава правительства также отметил, что намерен провести серию совещаний по этому вопросу, чтобы уже осенью внести проект бюджета в Госдуму. По его словам, бюджет и макроэкономический прогноз должны быть реалистичными.