Новости США: ведущий CNN проболтался о фейках про Россию, Трамп закрыл США для беженцев

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США, 29 июня. Указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан шести мусульманских стран и беженцев вступил в силу, американский скандально известный провокатор Джеймс О’Киф опубликовал снятое скрытой камерой видео, где политический обозреватель и ведущий новостей Ван Джонс рассказал о вранье СМИ насчет России, американка застрелила мужа во время прямой трансляции в YouTube.

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Трамп закрыл США для беженцев

Сегодня вступает в силу указ президента Дональда Трампа, запрещающий въезд на территорию США гражданам из шести стран с преимущественно мусульманским населением и беженцам, спасающимся от преследования, сообщает NBC News.

Решение Верховного суда США дало Трампу возможность ввести 90-дневный запрет на въезд для иностранных туристов из Ирана, Сирии, Судана, Сомали, Ливии и Йемена, а также 120-дневный запрет на въезд для беженцев, спасающихся от преследования из любой страны, если у них нет «добросовестных отношений» с юридическим или гражданским лицом в США. Некоторые судьи относятся скептически к запрету и не думают, что он будет работать.

Новые правила безопасности полетов

Министерство внутренней безопасности США объявило об усилении мер безопасности для всех рейсов, прибывающих в США, но отказалось от идеи запретить провоз ноутбуков и других электронных устройств, сообщает The Washington Post.

С марта туристам из некоторых мусульманских стран было запрещено проносить с собой на борт устройства, превосходящие по размерам мобильный телефон. Однако это ограничение будет снято, если авиакомпании и аэропорты согласятся с новыми мерами безопасности. Пока не разглашается, какие именно нововведения будут предложены ведомством, однако уже известно, что они будут связаны со сканированием ноутбуков и мобильных телефонов. Министерство надеется, что усиление мер безопасности не приведет к длительному ожиданию в очередях.

Информационная война с Россией

Основатель проекта Veritas Джеймс О’Киф снял еще одно видео, в котором политический обозреватель и ведущий новостей Ван Джонс говорит, что «вся эта история с Россией — просто большой бутерброд ни с чем», сообщает The Hill.

На этот раз провокатор О’Киф записал на скрытую камеру политического обозревателя CNN Ван Джонса. В то же время О’Кифа неоднократно критиковали за то, что он выпускает очень избирательно отредактированный контент, чтобы выставить людей в негативном свете.

Коми и расследование

Разведывательный комитет Сената США получил разрешение на доступ к заметкам экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которых подробно описываются его встречи с Трампом, сообщает Politico. Ранее Коми давал показания перед комитетом, но не согласился отдать на рассмотрение свои заметки о встречах с Трампом, включая и записи о том, как Трамп выражал желание прекратить расследование ФБР.

Суд с New York Times

Экс-губернатор штата Аляска Сара Пэйлин решила судиться с газетой The New York Times.

Она обвиняет их в публикации ложных сведений о себе. В иске, поданном в окружной суд Нью-Йорка, Пейлин утверждает, что газета «нарушила закон и собственную политику», когда она связывала бывшего губернатора Аляски с массовыми расстрелами в 2011 году, о чем было написано в статье, опубликованной 14 июня. The New York Times позже выпустила опровержение, уточнив, что связь между политическими заявлениями и стрельбой не была установлена.

Убийство ради «хайпа»

Жительница Миннесоты застрелила мужа во время прямой трансляции на YouTube, чтобы набрать побольше подписчиков, сообщает служба новостей BBC.

Пара молодых людей решила стать звездами YouTube. Для этого мужчина приложил к груди энциклопедию в твердом переплете, а его жена выстрелила ему в грудь из пистолета Desert Eagle 50 калибра. Мужчина погиб на глазах их трехлетнего ребенка и 30 зрителей с YouTube.

Церковь и государство

В Арканзасе мужчина въехал на машине в памятник, на котором были выгравированы десять библейских заповедей, сообщает Los Angeles Times.

Позднее выяснилось, что он сделал это намеренно, а в прошлом уже разрушил один объект культурно-религиозного наследия. Подобные инциденты с церковными монументами — лишь малая часть продолжающегося по всей стране противостояния церкви и государства. Многие люди были изначально против установки памятника, и не расстроились, когда он был разрушен.

Из закулисья «Форсажа»

Актриса Мишель Родригес заявила, что не будет сниматься в следующих частях «Форсажа», если к женщинам не будут относиться с уважением и предоставлять им больше возможностей, сообщает Variety.

Портрет Трампа

В Белый дом принесли таинственный портрет Трампа, сообщает RAW Story.

В ходе расследования журналисты выяснили, что портрет нарисован молодым художником Барри Вингардом. Он нарисовал несколько портретов семьи президента по собственному желанию, потому что думает, что они «заслуживают уважения».