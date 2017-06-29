Медведев рассказал, когда будет проиндексирован материнский капитал

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Москва, 29 июня. Материнский капитал в России будет проиндексирован через три года. Об этом в четверг заявил глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам российского премьер-министра, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены денежные средства и на выплату материнского капитала.

Он также напомнил, что в 2018 и 2019 годах размер выплат материнского капитала не изменится.

«С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован», — подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее премьер-министр России рассказал, как нужно индексировать тарифы по основным платежам для граждан страны.